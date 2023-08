Motorista dorme ao volante em preferencial de uma das principais vias de Curitiba

Uma cena inusitada foi flagrada no começo da tarde desta quinta-feira (31), no bairro Augusta, em Curitiba. Um motorista que dirigia um Volkswagen Gol parou o carro de forma irregular, quase em cima da preferencial.

O veículo, que estava na Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, por pouco não invadiu a pista da Rua Eduardo Sprada, principal via de acesso entre os bairros Campo Comprido, Augusta e Cidade Industrial. Foi ali que o homem decidiu que era um bom lugar para tirar um cochilo.

Um mecânico que trabalha na região contou que a soneca começou antes do horário de almoço. O cochilo terminou horas depois, por volta das 14h20.

O motorista então acordou e desceu do carro e abasteceu o carro com uma garrafa pet cheia de gasolina. Seguiu viagem logo em seguida.

