Dois bilhetes pedindo socorro ajudaram a libertar uma mulher, de 41 anos, e a filha, de 4 anos, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, na quarta-feira (30). O responsável pelo cárcere privado foi preso. Segundo a polícia, ele era o companheiro e agressor da vítima, que sofria ameaças e agressões físicas.

LEIA MAIS – Enxurrada de reclamações! Curitibanos cobram melhorias urgentes para o Centro

De acordo com as investigações, a mulher escrevia bilhetes pedindo ajuda e jogava no terreno dos vizinhos, na esperança de que alguém recolhesse o papel. “Oi, vizinhos. Me deem um sinal colocando um pano ou tapete no muro, se vão me ajudar. [Incompreensível] Porque ele disse que ia matar meu irmão. Me ajudem, por favor. Pelo amor de Deus”, dizia um bilhete.

Casa onde a mulher e a filha eram mantidas em cárcere privado. Foto: Divulgação/PCPR

No segundo pedido, a mulher informa sobre a existência do primeiro bilhete, e reforça o pedido de ser libertada. “Joguei nos fundos, próximo do muro, um papel dobrado pedindo ajuda. Me ajudem, por favor”.

VIU ESSA? Supermercado de Curitiba reinaugura loja após reforma milionária; saiba onde

Ao ler o bilhete, o vizinho chamou a polícia que fez a prisão do homem de 25 anos. Ele foi abordado no quintal da residência, preso e encaminhado para a Delegacia de Fazenda Rio Grande. O nome dele não foi divulgado.

Dentro da residência, janelas estavam trancadas com grade e cobertas com panos. As vítimas dormiam em uma cama no chão.

Você já viu essas??

NOVIDADE! Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? VÍDEO AMEAÇA!! Tradicional mercearia de Curitiba tem que lidar com cada uma…