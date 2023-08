Reinaugura em Curitiba, nesta sexta-feira (1º), a loja da rede de supermercados Condor, no bairro Água Verde. O espaço foi revitalizado e recebeu um investimento de R$ 4 milhões, para se transformar em um ambiente de compras mais moderno e alinhado ao perfil do novo consumidor. A reinauguração acontece a partir das 8h, com um café da manhã para os clientes.

LEIA MAIS – Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital

De acordo com o grupo, com a revitalização, a loja se adapta às rotinas mais atribuladas dos clientes ao adotar estratégias que facilitam as compras e que se encaixam às tendências do mercado. A renovação seguiu um processo que envolve pesquisas internas e externas que avaliam as necessidades, interesses e comportamento do consumidor.

LEIA AINDA – Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela?

“Queremos que nossas lojas estejam sempre atualizadas com o que há de mais moderno no segmento, além de entregar uma experiência de compras compatível com às rotinas e anseios dos nossos clientes”, afirma o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

Novidades

Uma das estratégias utilizadas na loja é o Gerenciamento de Categorias (GC) – um departamento que constantemente avalia o mix e a exposição. Com as técnicas do GC, o Condor Água Verde adotou uma departamentalização estratégica, que conta com a incorporação de novos setores, como o Mundo Saudável. O novo departamento oferece variedade de produtos diet, light e funcionais, organizados em um mesmo local e com uma comunicação visual específica para situar o consumidor.

VIU ESSA? Nova linha de ônibus em Curitiba vai atender demanda de bairros populosos da capital

Outro setor que passou por mudanças foi o de bebidas, que foi ampliado e separado entre alcoólicos e não alcoólicos, além de uma área para bebidas geladas. A ambientação utiliza painéis estáticos e digitais para criar uma atmosfera de loja especializada.

O setor de perecíveis também utiliza recursos visuais para tornar o processo de compra mais fluido e intuitivo. A comunicação visual ajuda o cliente a visualizar o setor desejado de qualquer ponto da loja, otimizando os percursos e a circulação entre os corredores.

A padaria do Condor Água Verde também merece destaque pela variedade de produtos oferecidos, além de um confortável ambiente para uma pausa nas compras para um café, um lanche ou almoço.

Presentes, departamentos e floricultura

O Hiper Água Verde criou vários departamentos com itens presenteáveis, todos organizados em formato de lojas especializadas dentro do hipermercado. Assim, enquanto fazem suas compras, os clientes podem economizar tempo para comprar presentes.

O setor de têxtil, por exemplo, possui diversos itens presenteáveis e foi reformulado para valorizar a exposição dos produtos. Também pensando na departamentalização, a perfumaria do Condor Água Verde adotou o conceito utilizado em free shops, oferecendo uma experiência diferenciada.

A Floricultura também se assemelha às lojas especializadas e, além da nova exposição, ganhou uma variedade maior de itens para presentes, cuidados com flores e produtos de horticultura. Já o setor de bazar foi ampliado, oferecendo uma linha mais completa de presentes, incluindo produtos para momentos especiais da marca Wolff.

Outra mudança realizada na loja foi a troca do mobiliário, inclusive do setor de congelados e refrigerados, que adotou equipamentos com design moderno e alta tecnologia para manter os produtos na temperatura ideal, aumentando a segurança alimentar e reduzindo o desperdício de alimentos.

Serviço

Condor Água Verde

Endereço: Av. Água Verde, 860, no bairro Água Verde,

Horário de atendimento: de segunda a sábado das 7h às 22h e domingos e feriados das 8h às 21h.

Você já viu essas??

NOVIDADE! Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? VÍDEO AMEAÇA!! Tradicional mercearia de Curitiba tem que lidar com cada uma…