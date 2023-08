Uma nova linha de ônibus foi inaugurada em Curitiba. Trata-se da 832-Posiville/INC. A linha atende a uma demanda por transporte coletivo dos moradores do Campo Comprido e da CIC, especialmente dos frequentadores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campo Comprido e do Instituto de Neurologia e Cardiologia (INC).

Segundo a prefeitura de Curitiba, na UPA Campo Comprido são feitos 10 mil atendimentos por mês e 80% dos pacientes vão até a unidade de ônibus.

A linha começou a operar no último dia 19 e circula nas regiões Gabineto/Posiville e Ecoville. A estimativa é atender 1,5 mil passageiros por dia. O trajeto tem 7,6 quilômetros.

“Estamos atendendo a uma demanda da população, de moradores e das pessoas que vêm fazer consultas na UPA e no INC e que terão como se locomover com mais facilidade. Não é apenas uma linha de ônibus, mas a integração com toda a comunidade, com os condomínios residenciais da região”, disse o vice-prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel, durante a inauguração da linha.

A linha, que tem trajeto circular, passa também pelo Terminal Campo Comprido e atende os moradores do complexo habitacional do Posiville, região aos fundos da Universidade Positivo.

A diretora administrativa do INC, Regina Ramina Montibeller, explicou que a linha é importante também para quem trabalha no INC. “Temos quase 600 funcionários e pelo menos 60% utilizam o transporte público, como também muitos dos nossos pacientes”, destacou.

Qual é o trajeto da nova linha de ônibus em Curitiba?

A nova linha circula pelas Ruas Dep. Heitor Alencar Furtado (pista lenta), Ângelo Nabosne, Padre Paulo Warkocz, Padre João Rzemelka, Adari Fernando Visinoni, Adviga Lipinski, Irmã Genoveva Valenga (ponto final) e Francisco Gorski, ambos sentidos, no sentido Gabineto/Posiville.

Já no sentido Ecoville, pelas ruas Prof. João Falarz, Monsenhor Ivo Zanlorenzi, Dr. Brasílio Vicente de Castro, Francisco Juglair, Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza e Prof. João Falarz, realizando itinerário circular. O pagamento é feito por cartão-transporte, de débito e crédito.

