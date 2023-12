A correria é grande nos supermercados de Curitiba. A busca pelo espumante para a ceia de Natal motiva milhares de curitibanos e buscar o melhor custo benefício para a curtir bebida mais famosa desta época do ano. Vamos descobrir onde que o espumante está mais barato em Curitiba?

Levantamento feito pelo aplicativo Menor Preço indica quais são os produtos mais baratos comprados pelos consumidores que colocaram o CPF na nota na hora da compra, seja em supermercados de Curitiba ou em qualquer outro tipo de estabelecimento que comercializam a bebida.

Assim, cria-se uma base de dados onde é possível encontrar quais locais de Curitiba venderam determinado produto mais em conta.

Os preços são atualizados em tempo real, de acordo com os registros das notas. O consumidor pode consultar os valores em um raio de até 20 quilômetros, por meio do código de barras do item ou pelo nome do produto. Após selecionar o estabelecimento desejado, o aplicativo ainda disponibiliza um mapa com o caminho mais curto até o local.

Vamos às compras?

App Menor Preço

A interface do app é bastante simples. O primeiro passo consiste em informar o produto que você deseja buscar – o que pode ser feito por nome, marca ou código de barras. Em seguida, o usuário recebe uma relação com os preços, em quais locais foram oferecidos e por qual loja. Após selecionar a qual estabelecimento deseja ir, a plataforma oferece opções de rotas. Também é possível compartilhar as ofertas encontradas pelo Menor Preço.

