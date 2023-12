Além das tradicionais comidas da ceia de Natal, a comemoração também pede por uma deliciosa bebida para se refrescar. E, nesse sentido, seja você fã dos drinks alcoólicos ou não, existe uma infinidade de receitas que podem ser preparadas com vodca, gin, sucos e até refrigerantes. Por isso, selecionamos 5 receitas de bebidas para você preparar e deixar o seu Natal ainda mais especial. Confira!

Martíni de morango

Ingredientes

5 morangos cortados em rodelas

cortados em rodelas 60 ml de vodca

15 ml de xarope de açúcar

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Pedras de gelo a gosto

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque os morangos, a vodca e o açúcar e misture bem. Adicione a pimenta-do-reino e as pedras de gelo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a bebida para uma taça de martíni, decore com as folhas de hortelã e sirva em seguida.

Gin de laranja

Ingredientes

1 rodela de laranja

25 ml de gin

25 ml de suco de laranja

250 ml de energético

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma taça, coloque as pedras de gelo e a rodela de laranja. Adicione o gin, o suco de laranja e o energético e misture bem. Finalize com as pedras de gelo e sirva em seguida.

Moscow mule sem álcool

Ingredientes

1/4 de xícara de chá de suco de limão

25 ml de xarope de gengibre

Água com gás

Espuma de gengibre

Raspas de limão, folhas de hortelã e rodela de limão para decorar

Pedras de gelo

Modo de preparo

Em uma caneca, coloque as pedras de gelo. Adicione o suco de limão e o xarope de gengibre e misture bem. Acrescente a água com gás e mexa para incorporar. Finalize com a espuma de gengibre, decore com as raspas de limão, as folhas de hortelã e as rodelas de limão. Sirva em seguida.

Batida de abacaxi

Batida de abacaxi (Imagem: 5PH | Shutterstock)

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

250 g de creme de leite

200 g de leite condensado

120 ml de vodca

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, o creme de leite, o leite condensado e a vodca e bata bem. Adicione as pedras de gelo e as folhas de hortelã e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Sangria sem álcool

Ingredientes

1/2 abacaxi descascado e picado

1 maçã sem sementes e picada

1 pêssego descascado e picado

1 ramo de uva sem caroço

sem caroço Suco de 2 limões

1 l de suco de uva

1 l de refrigerante sabor limão

6 fatias de laranja

Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma jarra, coloque as frutas, exceto a laranja, e os sucos e misture bem. Adicione o refrigerante e mexa delicadamente. Finalize decorando com as fatias de laranja, as folhas de hortelã e as pedras de gelo. Sirva em seguida.

