Os shows do Coldplay em Curitiba ficaram para a história, mas alguns fãs não gostam muito de lembrar destes dias. Ao menos dez pessoas foram vítimas de um estelionatário que vendeu ingressos falsos para as apresentações da capital paranaense. Esse homem foi preso na última quinta-feira (20), em Irati, na região dos Campos Gerais, no Paraná.

Segundo a Polícia Civil, responsável pela investigação e prisão, o “vendedor” de 23 anos encaminhava para as vítimas seu RG e comprovante de endereço, com objetivo de passar credibilidade e concretizar a venda. Com os ingressos comprados, no dia do show do Coldplay, estas vítimas acabaram barradas nas catracas do estádio Couto Pereira, pois as entradas já tinham sido utilizadas por outras pessoas.

De acordo com o delegado Diego Troncha, a investigação vai seguir para entender se o suspeito agia sozinho ou tinha outras pessoas envolvidas. “A investigação continua para saber se existe a participação de outras pessoas ou se ele agiu sozinho. Suspeitamos que ele tenha ido ao show, chegado antes de todas as pessoas para as quais vendeu os ingressos clonados, informando que iria devolver o dinheiro de algumas delas, dizendo ser estudante de direito e sabia como cobrar alguém”, disse o delegado.

Shows agitaram Curitiba

A banda britânica Coldplay fez dois shows em Curitiba, com apresentações nos dias 21 e 22 de março, no estádio Couto Pereira. Cada uma das apresentações da turnê Music Of Spheres na capital paranaense contou com público de mais de 40 mil pessoas.

