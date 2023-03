Curitiba lidera ranking nacional na entrega de pulseiras em show do Coldplay

Os curitibanos atingiram a marca de 91% de devolução das pulseiras do show do Coldplay. O índice está acima do registrado em São Paulo, que foi de 85%, mas inferior ao total argentino, que foi de 94%, maior da turnê na América Latina. Os itens, que brilham conforme a música, são feitos à base de material reciclado e a banda faz um apelo para que os fãs as devolvam após cada apresentação.

A banda inglesa realiza onze apresentações no Brasil na Music Of The Spheres Tour. O grupo, liderado por Chris Martin, fez dois shows em Curitiba, nos dias 21 e 22 de março. Os fãs acamparam por mais de 25 horas para garantir um lugar na grade. Agora é a vez do Rio de Janeiro entrar para o ranking da devolução.

