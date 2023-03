Vídeo: Coldplay posta homenagem com bastidores do Couto Pereira e viraliza

Depois de levar 86 mil pessoas ao estádio Couto Pereira, em Curitiba, na soma de público dos dois shows históricos, a banda inglesa Coldplay fez um vídeo em homenagem à passagem pela capital paranaense. Publicado nas redes sociais no último domingo (26), a postagem mostra em detalhes os bastidores do Couto e do Jardim Botânico, seguidos de diversas imagens do show. As apresentações em Curitiba foram nos dias 21 e 22 de março.

Até as 15h desta quinta-feira (30), a homenagem somava mais de 4,5 milhões de reproduções e 5.789 comentários, que variavam entre elogios ao grupo, à apresentação e ao time de futebol do Coritiba, além de pedidos por uma nova chance de escutar músicas como “Viva La Vida” e “Yellow” ao vivo.

O grupo liderado por Chris Martin fez onze apresentações no Brasil. Em Curitiba, as famosas pulseiras retornáveis brilharam tanto quanto a conscientização do público. A capital paranaense atingiu índice de 91% de retorno das pulseiras, maior do que em São Paulo, mas menor do que em Buenos Aires na passagem da Music Of The Spheres Tour na América do Sul.

