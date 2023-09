Shopping de Curitiba ganha novas lojas; saiba de quais marcas

O Shopping Curitiba aumentou o mix de lojas com dez novas operações confirmadas até o fim deste ano. A abertura mais recente foi da L’Occitane au Brésil, com um local onde é possível testar os produtos da marca com mais conforto. A Track & Field também já abriu uma loja no local.

Até dezembro de 2023, outras grandes marcas abrirão as portas no shopping. A Reserva, marca carioca de vestuário referência em estilo e qualidade. Outra marca que também fará parte do mix do shopping é a Usaflex, pioneira e líder na fabricação de calçados que priorizam o conforto. Ambas devem abrir em outubro.

A Superlegal, rede referência no segmento de brinquedos, irá inaugurar ainda em 2023 uma megaloja com mais de 1.3 mil metros quadrados, a primeira unidade do grupo no Paraná.

“Temos um compromisso em oferecer aos nossos clientes um mix ainda mais completo e diversificado, com marcas renomadas, soluções para o dia a dia e experiências diferenciadas”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Curitiba, Bruna Habinosk.

Entre as mais recentes inaugurações estão também a Bubble Mix Tea, Japa Suplementos, Smartcase e Ateliêr Silva Araujo.

