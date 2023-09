Imagens de uma câmera acoplada de um caminhão flagraram, instantes antes do mega engavetamento na BR-277, um fusca azul trafegando na contramão da rodovia. Segundo as investigações, este veículo na contramão pode ter contribuído para causar a tragédia na BR-277, mas tudo ainda está sendo apurado. Além das cinco pessoas que morreram, 11 pessoas ficaram feridas e dezenas de veículos envolvidos.

Segundo o delegado Ademair da Cruz Braga Junior, responsável pelas investigações do acidente, as imagens são de grande valia para as investigações. “As imagens vão ajudar muito para que a polícia possa entender a dinâmica do acidente. Se não foram essas imagens, ou estas pessoas que se envolveram diretamente e deram causa ao acidente, o segundo acidente seguramente foi causado por essa imprudência de conduzir o veículo na contramão”, explicou o delegado em entrevista para a RPC.

+Viu essa? Desabafo de empresária expõe problema crônico do Centro de Curitiba

A suspeita é que o Fusca foi flagrado na contramão tentando desviar do primeiro acidente, mas não é possível concluir que ele não possa ter sofrido uma colisão na traseira. “Por conta da pista molhada e visibilidade de grande dificuldade, muito reduzida, as pessoas podem ter perdido o controle, girado, e acabaram causando esses acidentes”, ressaltou o delegado.

A grande questão agora é descobrir se a imprudência do motorista do fusca possa ter causado a batida em sequência. “Acreditamos que sim, que tenha sido ele o causador deste segundo acidente, pois nós temos ali uma nova leva de pessoas que foram vítimas fatais. Nós agora precisamos verificar se havia mais ocupantes neste veículo que podem nos dizem quem que seria responsável pela condução para auxiliar a compreender toda a sistemática do acidente”, disse o delegado na entrevista.

O acidente segue sob investigação da Delegacia de Campo Largo, responsável pelo inquérito. Mais pessoas estão sendo ouvidas pela polícia.

Você já viu essas??

NOVIDADE! Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? VÍDEO AMEAÇA!! Tradicional mercearia de Curitiba tem que lidar com cada uma…