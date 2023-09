Engavetamento na BR-277 envolve vários veículos e provoca mortes

Um engavetamento com vários veículos provocou a interdição total da BR-277, no sentido Ponta Grossa, na altura do km 137, em Balsa Nova. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve ao menos seis vítimas fatais.

Com a colisão múltipla um dos veículos pegou fogo no local. Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros prestam atendimento na região.

Mais informações em breve.

