Curitiba e praticamente todo o Paraná estão sob dois alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (02). O primeiro alerta é amarelo, de perigo potencial, e diz respeito ao declínio da temperatura, enquanto o segundo é laranja, que representa perigo para tempestades.

O alerta amarelo aponta queda de até cinco graus, o que representa risco à saúde para os moradores da região. Já o alerta laranja aponta risco de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos podendo chegar a 100 km/h, e até queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

“A manhã está sendo de tempo instável na diversas regiões paranaenses devido a passagem de várias áreas de instabilidade. Em vários municípios além da ocorrência de chuva moderada a forte, há incidência de trovoadas e rajadas de vento moderadas a fortes. O deslocamento preferencial das áreas chuvosas é de sudoeste/oeste para leste/nordeste, por isso todas as regiões serão atingidas pelo tempo instável. Até o momento já choveu em torno de 50,0 mm no extremo oeste, fronteira com a Argentina e o Paraguai”, disse Reinaldo Olmar Kneib, meteorologista do Simepar.

Para o domingo (03), a previsão é de manutenção do tempo chuvoso na região de Curitiba, mas com menor intensidade em relação ao vento.

