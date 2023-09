VÍDEO: Post Malone chama fã para tocar ao palco em show de Curitiba

A Pedreira Paulo Leminski tremeu na última sexta-feira (1º) com o show de Post Malone. Mas ninguém deve ter vibrado mais na última noite que João, o fã que foi convidado pelo astro a subir o palco para cantar junto a música “Stay”.

Austin Post Malone, que durante todo o show demonstrou carinho e gratidão ao público, convidou João para um dueto. “Senhoras e senhores, este é João”, apresentou Post. “E aí rapaziada, tamo junto! Eu amo o Post Malone, I love you man”, disse o fã, já rouco de emoção. Assista como foi:

Ao longo de quase duas horas de espetáculo, com direito a labaredas, fogos de artifício, telões de Led em imagens super produzidas, Post se mostrou muito a vontade no palco. O astro dançou até o chão, rebolou, aqueceu o público e também ‘pegou fogo’. Depois de algumas músicas, Austin tirou a camisa e os fãs responderam acalorados.

A camisa, aliás, gerou comentários positivos dos fãs. Post vestiu a camisa 9, de Ronaldo, da Copa do Mundo da França, para a apresentação na Pedreira Paulo Leminki.

“Eu espero que vocês estejam tendo uma noite incrível hoje, apesar de estar um pouquinho frio. Eu quero agradecer a vocês, muito obrigado por estarem aqui nesta noite. Eu estou honrado de vocês terem vindo aqui. Vamos curtir, Brasil”, disse o rockstar, que segurava um copo na mão, brindando com o público.

