VÍDEO: Faixa preta em jiu-jitsu mostra técnicas de defesa pessoal

A escola de jiu-jitsu Gracie Barra Curitiba, localizada no bairro Bacacheri, é reconhecida por fazer um trabalho importante com as mulheres. Faixa preta e campeã no esporte, Nika Schwinden ensina defesa pessoal para o público feminino. Com cerca de 140 participantes, o sucesso das aulas é tão grande que Nika afirma que o local tem a maior turma de mulheres entre as escolas de jiu-jitsu do mundo.

Nika também é psicóloga e um dos objetivos dela, além de mostrar as técnicas de defesa pessoal, é criar um espaço de acolhimento, apoio e amizade entre as mulheres, possibilitando trocas de vivências.

Com a intenção de fortalecer o projeto e atingir mais pessoas, a lutadora organiza o evento ‘Quando uma vence, todas vencem‘, na Praça Oswaldo Cruz, em Curitiba. A ação, que está programada para acontecer no dia 29 de outubro, contará com três sessões gratuitas de defesa pessoal, às 9 horas, 11 horas e 14 horas, além de equipes preparadas para fazer o acolhimento psicológico das mulheres que precisarem.

A atividade também vai reservar um momento para falar sobre o Outubro Rosa e a importância de prevenção e cuidados contra o câncer. No dia será mostrado como as mulheres podem fazer o autoexame de mama.

