Campeãs de Jiu Jitsu de Curitiba se unem em campanha para mulheres

O Instituto Jiu-Jitsu para Todos está promovendo uma grande campanha em prol do Outubro Rosa, mês que alerta mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero. O evento chamado “Quando uma vence, todas vencem”, está marcado para o dia 29 de outubro, na Praça Oswaldo Cruz, no Centro de Curitiba.

A programação ainda está sendo definida pela organização do Instituto, que tem a participação de duas grandes mulheres. A campeã de jiu jitsu Kelly Priscila de Miranda Gonçalves e a faixa-preta de jiu jitsu, campeã mundial master e treinadora Nika Schwinden, além de mostrarem esforço e dedicação nos tatames, reforçam que o esporte e o amor ao próximo podem alterar o rumo de uma vida.

“Serão várias atividades ao longo o dia, a ideia é termos de duas a quatro turmas de defesa pessoal, com convidadas falando da prevenção do câncer de mama, violência contra a mulher, espaço de acolhimento com possíveis denuncias tendo apoio de terapeutas e psicólogos, com assistência pós-evento. Ainda teremos como fechamento o projeto Maria Rosa, que promove desfile com mulheres do Hospital Erasto Gaertner. Elas ganham toda a produção de maquiagem, locação de vestido e todas irão ganhar uma faixa”, disse Kelly.

Para Nika Schwinden, faixa-preta, formada em Psicologia e campeã mundial master, o evento “Quando uma vence, todas vencem” é uma iniciativa importante, aliando esporte com cidadania. ” Eu acredito que a defesa pessoal é uma ferramenta muito importante, especialmente pelos dados que mostram que a cada hora, sete mulheres morrem no Brasil devido a violência. Acredito que é essencial trazer esse espaço de fala, de empoderamento de segurança para as mulheres. Essa parceria está muito legal, vai ser um dia especial”, reforçou Nika.

Inscrições

Para participar, a interessada precisa entrar em contato via mensagem para o telefone (41) 99832-4414. O custo de participar é gratuito, sendo que a interessada pode levar no dia 29 de outubro um item de higiene pessoal que vai ser doado pelo Instituto Jiu-Jitsu.

