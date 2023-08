Vela provoca incêndio em apartamento e prédio é evacuado em Curitiba

O incêndio na noite de sexta-feira (18) em um condomínio de sete andares no bairro Água Verde, em Curitiba, fez com que os moradores evacuassem o prédio localizado na Rua Amazonas. O motivo do fogo foi uma vela que o morador deixou em cima da geladeira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência teve início no começo da noite, e foi necessário arrombar a porta para que a equipe fizesse o trabalho no terceiro andar. O proprietário do imóvel estava no local e acompanhou toda a atividade dos bombeiros.

O motivo do incêndio foi uma vela deixada em cima da geladeira que caiu e provocou um estrago enorme na cozinha, fora o susto para os outros moradores do prédio. Ninguém saiu ferido.

