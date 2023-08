Neste sábado (19), Dia Nacional do Ciclista, a Prefeitura anuncia a chegada das bikes elétricas ao sistema de compartilhamento de bicicletas da empresa Tembici em Curitiba. O evento será às 10h45, na Praça do Japão, ao lado da estação de bikes da Tembici.

Com esta entrega, Prefeitura e Tembici completam 100% da frota do sistema de compartilhamento previsto para a cidade.

LEIA TAMBÉM:

>> Em menos de 24 horas, bicicleta compartilhada aparece vandalizada em Curitiba

>> Fujão e covarde! Abordado pela PRF abandona namorada grávida em carro lotado de droga

Além dos novos modelos elétricos, neste sábado, as 50 estações do sistema já estarão em operação, em localizações que incentivam a intermodalidade, dando acesso para que mais pessoas consigam utilizá-las em trajetos de seu dia a dia.

Representantes da Superintendência de Trânsito (Setran), da empresa Tembici e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) estarão à disposição para conceder entrevistas sobre o primeiro mês de operação do sistema em Curitiba.

Bikes vandalizadas

Em menos de 24 horas do funcionamento do serviço de bicicletas compartilhadas em Curitiba, já teve caso registrado de vandalismo das bikes. A Tembici, empresa responsável pela manutenção das bicicletas tem providenciado a recuperação das bicicletas destruídas por marginais.

Num passeio matinal feito no fim de semana, a reportagem da Tribuna do Paraná percorreu o Parque Barigui e notou que várias das bicicletas rosa da Tembici estavam danificadas. Numa das estações do parque, quase metade delas estavam com o pneu estourado, murcho, ou com a parte da frente quebrada.

A volta das bicicletas compartilhadas na capital paranaense aconteceu no dia 17 de julho. O serviço voltou a operar na cidade depois de três anos, com 250 bicicletas mecânicas em 20 estações distribuídas por vários bairros. A empresa responsável Tembici é líder em micromobilidade na América Latina.

Você já viu essas??

APAGÃO!! Apagão? Moradores de bairros de Curitiba e diversas cidades do Brasil sem energia CUIDADO!!! Planta venenosa em calçada de Curitiba é um PERIGO!!! Passe longe! NOVIDADE!! Nova unidade de panificadora tradicional de Curitiba em setembro!!!