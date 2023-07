Vergonha, tristeza e revolta. Menos de 24 horas de funcionamento do serviço de bicicletas compartilhadas em Curitiba, já tem caso de vandalismo. Uma bike apareceu no Centro da cidade sem o banco e com parte da corrente quebrada. A Tembici, empresa responsável pela manutenção das bicicletas, informou que irá providenciar a recuperação da bicicleta destruída por marginais.

O retorno das bicicletas compartilhadas pela capital paranaense ocorreu na segunda-feira (17) e foi anunciado previamente pela Tribuna. O serviço voltou a operar em Curitiba depois de três anos, com 250 bicicletas mecânicas em 20 estações distribuídas em diversos endereços. A empresa responsável é a Tembici, líder em micromobilidade na América Latina.

“Bici” destruída

Na terça-feira (18), uma comerciante do Centro encontrou na frente da loja em que trabalha uma bicicleta vandalizada. Ela repassou o vídeo para a RPC, que informou a situação publicamente. “Não tem 24 horas e está sem banco, parte da corrente quebrada. Não sei se foi roubada, ou simplesmente alguém a destruiu. Uma pena né?”, disse a comerciante.

A Tembici informou que está ciente da situação e vai providenciar a manutenção e recuperação da bicicleta. A empresa ainda informou que nas cidades que estão em operação, o índice de perdas é de 0,2% em ativos no sistema.

