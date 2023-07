Um caso pra lá de curioso ocorreu nessa semana em Umuarama, regiao noroeste do Paraná. Um homem de 57 anos foi dado como morto na segunda-feira (17) pelo Hospital Nossa Senhora Aparecida. O corpo foi levado para uma funerária, mas os funcionários perceberam que ele estava vivo na hora dos procedimentos para o velório. O Samu foi chamado e o homem foi levado de volta para o mesmo hospital, onde horas depois ele acabou morrendo oficialmente.

O papo realmente é estranho e chama a atenção pela forma que ocorreu. O homem foi dado como morto pelos médicos na segunda. A Umuprev, empresa que presta serviço funerário, informou que recebeu o corpo da Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Umuarama (ACESF), após o Hospital Nossa Senhora Aparecida atestar a morte do paciente.

Ao chegar na funerária, os funcionários perceberam sinais vitais na pessoa. Uma ambulância foi chamada, pois o homem, mesmo vivo, não apresentava boas condições de saúde, sendo que o destino foi novamente o hospital que havia o atendido o homem anteriormente e o dado como morto.

Horas depois veio real confirmação do óbito. O velório e sepultamento vai ocorrer nesta quarta-feira (19), em Alto Piquiri, próximo a Umuarama.

E aí, Hospital Nossa Senhora Aparecida?

Em nota, o Hospital Nossa Senhora Aparecida informou que os profissionais envolvidos foram afastados das atividades e uma sindicância interna foi aberta para apurar o fato. O Samu foi chamado e o homem foi levado de volta para o mesmo hospital.

