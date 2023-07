Linha Verde em Curitiba avança: pavimentação de trecho é concluída

As obras do lote 4.1 da Linha Verde Norte, na região do Trevo do Atuba, tiveram mais um avanço neste mês. No último sábado (15), as equipes concluíram a pavimentação da marginal direita da via, na extensão aproximada de 500 metros entre a loja Daju e o supermercado Atacadão, sentido Atuba.

Nesta terça-feira (18), foi concluída a sinalização do novo trecho, seguindo as orientações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e com isso, o trecho foi liberado para o tráfego.

Estação do BRT

De acordo com a Secretaria de Obras Públicas (Smop), que coordena o conjunto de obras do projeto, agora a pista antiga será aterrada para dar lugar à Estação Solar e canaletas de ônibus.

“O tráfego já está fluindo melhor em um trecho com asfalto novo e agora já podemos partir para fazer a estação do BRT (Bus Rapid Transit), disse o secretário de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.



Nova trincheira

Enquanto isso, seguem os serviços de escavação e preparação de pavimentação na nova trincheira que servirá de ligação entre Curitiba e a Região Metropolitana e fará a interseção com a antiga BR-116.

Para Manuela Marqueño, engenheira fiscal da Smop, as intervenções na Linha Verde têm que ser feitas em partes para afetar o mínimo possível o deslocamento das pessoas.

“Isso tem que ser feito em etapas justamente por ser uma obra desse porte que está sendo realizado paralelamente com o trânsito fluindo na Linha Verde”, justificou.

Manuela também ressaltou que ao longo da extensão da obra a velocidade máxima permitida é de 40km/h, “a fim de garantir a segurança dos motoristas, pedestres e trabalhadores da obra”, pontuou.

Os trabalhos no Lote 4.1 são os mais complexos do trecho norte da Linha Verde. Incluem diversas obras de arte de engenharia – trincheira e alças de acesso, terraplanagem, pavimentação, drenagem, paisagismo, obras complementares, sinalização viária, relocação de postes de energia, semaforização e acessibilidade. Também contemplam a infraestrutura para as futuras estações Atuba e Solar.

Frentes de trabalho

Há frentes de trabalho ao longo dos quase 3 km que compõem o lote. No trecho entre o viaduto Alberico Flores Bueno e o Conjunto Solar está sendo feito o alargamento da via, manutenção do asfalto em alguns trechos e implantação de novo pavimento em outros.

Na altura da concessionária Savana, foi executada terraplenagem e estão sendo executadas as camadas do novo pavimento nas pistas da esquerda, direita e central.

No Trevo do Atuba foram escavados e retirados cerca de 93 mil metros cúbicos de terra do total de 135 mil metros cúbicos necessários para implantação do complexo de trincheiras. Também foram executadas cerca de 1.800 estacas em concreto, de 4 m a 15 m de comprimento, que vão formar as paredes de contenção da nova Trincheira do Atuba.



Na outra extremidade, para receber a nova Estação Solar do transporte coletivo, já foram aterrados 60 mil metros cúbicos.

Lotes concluídos

Iniciada em setembro do ano passado, a obra está sendo executada pelo consórcio TC-Linha Verde, vencedor da licitação realizada em 2022 e formado pelas empresas Compasa Ltda e TCE Engenharia Ltda. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2024.

A obra está sendo realizada com recursos repassados pela Caixa Econômica Federal. A coordenação e fiscalização dos trabalhos é feita pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Na gestão do prefeito Rafael Greca foram finalizados e colocados em funcionamento os lotes 3.1 da Linha Verde Norte (do Viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral até as proximidades do Hospital Vita, numa extensão aproximada de 2,46 km) e o 3.2, numa extensão de 2,8 km que inclui a trincheira que liga a Rua Fúlvio José Alice, no Bairro Alto, à Rua Amazonas de Souza Azevedo, no Bacacheri.

Com as duas entregas, 85% do eixo da Linha Verde que serve ao transporte coletivo foram concluídos. A finalização do lote 4.1 acontecerá até o segundo semestre de 2024.

