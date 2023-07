Esquema de tráfico de drogas na Grande Curitiba ‘miou’; cinco são presos

Cinco pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil contra um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas em Curitiba, região metropolitana e Litoral nesta terça-feira (18). Quatro pessoas foram presas preventivamente e uma em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A ação aconteceu pela manhã na capital e também em Campina Grande do Sul, Pinhais e Piraquara, na região metropolitana.

Durante a ação, ainda foram cumpridos 13 mandados de busca que resultaram na apreensão de sete armas de fogo e R$ 120 mil.

De acordo com as investigações, um dos suspeitos envolvidos no tráfico de drogas teve um desentendimento com o sócio de uma empresa do qual também era dono e que era usada para lavagem de dinheiro. Após desconfiar que esse outro proprietário estava subtraindo valores do estabelecimento, o indivíduo, com o auxílio de outros integrantes do grupo, o sequestrou e levou para Londrina, no Norte do Estado.

“A vítima procurou a polícia e com o passar do tempo fomos confirmando que as alegações trazidas por ela eram verdadeiras. Além do principal suspeito e chefe do grupo, há outros suspeitos que foram presos e tinham mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e outros delitos. São indivíduos que hoje estão fora de circulação, que demonstravam certa periculosidade, até pelos armamentos apreendidos”, afirma o delegado Marcelo Magalhães.

A apuração indica que o sócio sequestrado não sabia do esquema criminoso e não estava envolvido. Ele foi agredido, extorquido e ameaçado, obrigado a fazer trabalho forçado e a transferir ao suspeito parte da empresa e um veículo.

