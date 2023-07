Um flagra feito nas ruas de Curitiba mostra a irresponsabilidade de um homem que estava com uma criança em uma bicicleta, em uma das mais movimentadas avenidas de Curitiba. O homem, sem equipamentos de segurança e longe da ciclovia, pedalava levando uma criança, sem capacete em uma cadeirinha, e com uma das mãos ocupadas com uma sacola.

O flagra foi feito pelo repórter fotográfico Átila Alberti, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nas proximidades do cruzamento com a Rua Dr Bley Zornig, no bairro Boqueirão, em Curitiba. O flagra foi na segunda-feira (17).

+Leia mais! Bicicletas compartilhadas retornam a Curitiba depois de três anos; saiba como vai funcionar

A orientação aos ciclistas é utilizar a ciclovia, bem como se equipar com equipamentos de segurança e iluminação na bicicleta.

Dez dicas de segurança para ciclistas

1- O tamanho do veículo indica responsabilidade. Os maiores devem tomar cuidado com os menores, mais frágeis em caso de acidente: motos, bicicletas e pedestres.

2- Os equipamentos de segurança são essenciais: no carro – o cinto de segurança; na moto – o capacete; e na bicicleta – capacete e luzes refletivas.

3- Não aceite desafios e nem provocações no trânsito. Não abuse da autoconfiança;

4- Mantenha o veículo, seja carro, moto ou bicicleta, sempre em boas condições de funcionamento;

5- Não dirija ou pedale se estiver sob o efeito do álcool, remédios ou qualquer outra substância tóxica;

6- Certifique-se de que os demais motoristas e os pedestres estão vendo o seu veículo use, a sinalização de forma correta;

7- Respeite sempre a sinalização de trânsito, em qualquer local e horário;

8- De carro, cuidado com o farol alto. Você pode ofuscar a visão do motorista na via de sentido oposto.

9- Os motoristas devem obrigatoriamente manter a distância de 1,5 metro do ciclista.

10- Os ciclistas devem circular pela ciclovia. Quando ela não existir, pedale no sentido do trânsito, nunca na contra mão.

Pare e pense: Pequenas ações podem salvar vidas.

As dicas são do Detran Paraná.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?