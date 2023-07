Um dia de circo e no alto para sentir a emoção de balançar como um verdadeiro trapezista. Voarte, é um espaço democrático que ao invés de um quadro negro, utiliza-se um trapézio voador de 10 metros de altura para ensinar que a imaginação pode se tornar realidade. A estrutura, instalada em Curitiba, chama atenção de muita gente que passa pelo Campina do Siqueira.

A Voarte está localizada em um terreno do bairro e com menos de dois meses de fundação as aulas estão lotadas em todos os dias da semana. Fora que os curiosos ficam registrando os treinamentos dos professores e postam nas redes sociais. Não seria errado afirmar que todo dia tem apresentação de circo no local.

O grande responsável é o Pedro Pelanda, 31 anos. O jovem empreendedor tem no sangue o amor pelo ar, pelo balanço e por ensinar aos outros atividades que remetem à infância. “Eu não tenho ninguém na família ligado ao circo, mas o circo me abraçou pelos estudos. Tive a oportunidade de entrar nesse mundo há 10 anos, fui para os Estados Unidos, onde sou responsável técnico e pedagógico nos acampamentos de verão em Minnesota com o trapézio’, disse Pedro em um papo com a Tribuna.

Com a experiência de estar sempre bem posicionado, Pedro aproveitou para lançar essa novidade do trapézio em uma esquina movimentada de Curitiba. A ideia é unir essa atividade circense em exercício, fazendo com que o aluno trabalhe o lado emocional de superar limites com a parte física.

Para os iniciantes, é feita a explicação teórica para começar a subir em direção a plataforma. A segurança é outro ponto essencial, em todos os sentidos. O aluno vai ficar seguro quando perceber que existe um equilíbrio entre a teoria e a prática de estar no alto.

“A gente brinca que na Voarte o tema segurança é redundante. Todos os postes tem um backup de segurança e a rede também. Para o praticante, na escada para subir tem sistema de segurança, se escorregar, ela vai ficar presa. Ao chegar na plataforma, ela está presa e sempre com instrutor segurando. A partir do momento do salto para a rede, são dois instrutores segurando, estilo rappel”, reforçou Pedro que também é professor/trapezista.

Bichinho do Trapézio

A atividade no trapézio é pesada. Uma aula vai ter no mínimo 1h15 de duração, a depender da quantidade de alunos. Segundo Pedro, a maioria chega por curiosidade, e depois não quer mais largar a atividade no ar.

“O bichinho do trapézio quando morde, não tem volta. Temos um sistema que auxilia o aluno a estar bem. Temos aulas individuais, planos semelhantes de academia. A pessoa pode vir conhecer e fazer uma aula experimental pagando R$ 50”, explicou o responsável. Quanto aos planos, existem trimestral, semestral, anual e até mesmo aulas avulsas.

A médica Jullie Anne Chiste, é uma das alunas e diz estar encantada com a fase trapezista. Já algum tempo tinha a vontade de retornar a fazer aula de circo, atividade que fez na época de estudante universitária em Florianópolis, em Santa Catarina.

“O trapézio voador é minha paixão. Acredito que une exercício, hobby e emoção. Eu esqueço da correria do dia a dia para enfrentar o desafio de voar, o clima da equipe é muito legal. É gostoso, depois de fazer a aula, ficamos observando os professores. Sabe aquela coisa que é estar no circo e ficar surpreso com as acrobacias e o medo da queda. Recomendo, minha filha que tem 5 anos já quer aprender”, orgulha-se Jullie.

Voarte Curitiba

Onde: Rua Francisco Naldolny, 523, Campina do Siqueira, Curitiba

Quando? Todos os dias da semana, dependendo da grade de aulas

Tem estacionamento, vestiário e área de lazer. Mais informações no site e no Instagram da Voarte

