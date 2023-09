Tem concurso público aberto para trabalhar no Litoral do Paraná. A Prefeitura de Pontal do Paraná abriu 84 vagas em concurso para nível médio e superior. As inscrições já podem ser feitas e vão até o dia 20 de setembro, com taxas aos candidatos que variam de R$ 50 a R$ 100, com isenções em alguns caos, entre eles, para inscritos no CadÚnico. Confira o edital abaixo.

LEIA MAIS – Nota Paraná: ganhadores de R$ 10 mil podem perder os prêmios nos próximos dias

As vagas são para Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Professor, Professor de Educação Especial, Professor de Educação Física e Professor Pedagogo. A jornada de trabalho dos aprovados vai de 20 a 40 horas semanais, de acordo com o cargo escolhido. Já os salários, iniciam em R$ 1.439,67 e chegam a R$ 4.420,55. As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Fafipa, que organiza o concurso.

LEIA AINDA – Curitiba tem cursos gratuitos de comida de boteco e barista; veja lista completa

Provas

Os candidatos farão a prova objetiva no dia 22 de outubro, que contará com questões de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos específicos e gerais. Além da prova, títulos acadêmicos também serão avaliados e receberão pontuação. Veja mais detalhes no edital.

Você já viu essas??

NOVIDADE! Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? VÍDEO AMEAÇA!! Tradicional mercearia de Curitiba tem que lidar com cada uma…