Nota Paraná: ganhadores de R$ 10 mil podem perder os prêmios nos próximos dias

Dois prêmios de R$ 10 mil do Nota Paraná, sorteados para moradores de Londrina e Pato Bragado, expiram na próxima terça-feira (5). Os sortudos das regiões Norte e Oeste do Paraná podem ficar sem o dinheiro, se não fizerem o resgate do prêmio até esta data. O prazo legal para o resgate dos prêmios é de doze meses.

De acordo com a Secretaria estadual da Fazenda, os prêmios são referentes ao sorteio 131, de setembro de 2022. Os contemplados que podem ter os valores cancelados são de Londrina, bairro Vitória (final do CPF 339-20), e de Pato Bragado, Zona Rural (final do CPF 409-25).

R$ 5 milhões em prêmios

No Nota Paraná, o sorteio é realizado todos os meses e distribui R$ 5 milhões em prêmios de R$ 50, R$ 10 mil, R$ 50 mil, R$ 100 mil e R$ 1 milhão. Para garantir o recebimento do valor, os consumidores devem manter os dados cadastrais atualizados, como telefone e bairro, para que possam receber ligações sobre o resultado. Além disso, recomenda-se checar periodicamente o aplicativo do Nota Paraná, para verificar a existência de créditos na conta e, caso o contribuinte tenha sido contemplado, valores de prêmio.

Atualizar o cadastro é simples: basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, abrir a aba “MEU PERFIL” e alterar os dados necessários, como telefone, por exemplo. Ao final é preciso clicar em “GRAVAR”, para manter as informações atualizadas no sistema. Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato pelo WhatsApp (44) 98831-9499.

CPF na nota rende créditos

O cálculo do crédito de cada nota fiscal é feito sempre no terceiro mês após a compra. Por exemplo, as compras efetuadas em setembro de 2023 serão calculadas no próximo mês de dezembro, e assim sucessivamente. Este é o prazo para que as informações necessárias cheguem e sejam processadas pela Secretaria da Fazenda.

Para acumular créditos é preciso que o consumidor peça ao estabelecimento comercial que registre o CPF na nota fiscal. Após a liberação pela Secretaria de Fazenda, o contribuinte recebe créditos e concorre aos prêmios mensais.

