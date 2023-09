Cães de terminal de Curitiba viram motivo de briga entre fiscais da Urbs e passageiros

Sofia, Manchadinho e Gaúcho são três cachorros que moram no Terminal do Bairro Alto, em Curitiba. Quem vive na região ou costuma pegar ônibus por lá, já deve ter visto o trio passeando pelo local. Abandonados nas ruas e sem família, os três foram adotados pela vizinhança e chegaram até a receber o título de cães comunitários. Mas há cerca de uma semana, supostos fiscais da Urbanização de Curitiba (Urbs) começaram a dizer para os passageiros que vão retirar os cachorros de lá, o que tem gerado muita reclamação.

O amor por Sofia, Manchadinho e Gaúcho é tão grande que os conhecidos sempre ajudam com o que podem. São realizadas vaquinhas para a compra de ração, doações de cobertas e roupinhas para o frio. Os moradores montaram até pequenas camas para os cães dormirem.

Moradora e usuária do transporte público há 20 anos, Maria Vitória Henrique afirma que há cerca de sete anos os três cães moram no terminal e nunca houve qualquer tipo de problema. Aliás, muito pelo contrário, eles são dóceis e sempre recebem carinho do pessoal que passa por lá.

Sobre a situação recente com possíveis fiscais da Urbs, Maria Vitória revela que eles retiraram o latão que tinha o estoque de ração para os cães e ela não sabe onde deixaram.

Outra moradora do bairro, Lúcia Nogueira confirma a situação e conta que em uma manhã, quando estava levando o último pacote de ração que comprou, um fiscal a abordou e de forma grosseira disse que jogaria fora o alimento dos cães. “Desci do ônibus na noite de terça-feira (29) e um usuário me falou que jogaram toda a ração que estava guardada em um espaço”, diz.

Lúcia ainda conta que os fiscais alegaram que vão jogar fora também as caminhas. “Por que tanta maldade com os três animais? Eles só querem um cantinho para dormir e comer, já que foram abandonados. Eu não posso ficar com eles, moro em um apartamento pequeno e eles são grandes”, desabafa a moradora.

Ela também teme que retirem os cobertores e as roupas de inverno, deixando Sofia, Manchadinho e Gaúcho expostos ao frio de Curitiba.

Também moradora do bairro, Célia Cristina admite que não usa o transporte coletivo, mas sempre que pode ajuda a alimentar os cães que moram no terminal. Ela confirma os relatos e reitera que ouviu outros passageiros que moram na região falando das atitudes recentes dos fiscais. “Não sei qual é a razão disso agora. Tantos anos o pessoal contribuindo e fazendo vaquinha para comprar ração”.

Maria Vitória relembra que o mesmo problema aconteceu há cerca de um ano. Na época, falaram que a Urbs e a Via, empresa que realiza a limpeza do terminal do Bairro Alto, tinham a intenção de retirar o trio de lá. Ela entrou em contato com os responsáveis e conseguiu reverter a situação, que se manteve estável até o momento.

“Os animais são cuidados por pessoas voluntárias. Não estamos pedindo ajuda de governo”, diz Maria Vitória. Ela espera que o latão de ração retorne para o lugar em que estava e que os animais possam viver tranquilos no terminal.

O que diz a Urbs

Em nota, a Urbanização de Curitiba (Urbs) alega que não há nenhuma orientação para a retirada dos cães e que a presença de animais em terminais são responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Sobre a atitude dos fiscais denunciada pela população, a Urbs diz que não tem conhecimento sobre o assunto.

Já a Via afirma que não tem permissão e nunca determinaria a retirada dos animais e nem o recolhimento da ração.

