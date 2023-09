Dois funcionários da concessionária Rumo Logística estão entre os mortos no engavetamento que envolveu mais de 20 veículos e que resultou em cinco óbitos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente ocorreu na tarde de sábado (02), em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba.

A confirmação das mortes dos colaboradores veio da própria empresa em um comunicado divulgado neste domingo (03). Elton José Tavelli e Michael Araújo, ambos eletricistas e com um ano e quatro meses de Rumo.

“Em nome do todo time Rumo, lamentamos a perda de dois profissionais tão competentes, que estavam em seus ofícios dedicados a realizar seus trabalhos de forma impecável. Nossos pensamentos estão com as famílias e amigos nesse momento difícil”, informou a concessionária.

Mais três vítimas

Outra pessoa que faleceu foi Ana Carla Pistune Solanho, 52 anos, proprietária de uma malharia em Mallet, no sudeste do Paraná. Ico Solanho, esposo de Ana Carla também estava no veículo, mas sofreu apenas ferimentos.

Outras vítimas foram o empresário Marcio Vieira, de 53 anos, e esposa, a enfermeira Jane Valeria Silva, de 48 anos. Os corpos já foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML), e serão velados nesta segunda-feira (4), às 17h, em Ibiporã, cidade na região Norte do Paraná. O casal estava junto há 27 anos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR) informou que 16 vítimas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais de Curitiba e Palmeira. A secretaria disse ainda que a identificação das vítimas está sendo feita a partir da coleta e confronto de digitais.

BR-277 Liberada

A Polícia Rodoviária Federal liberou na tarde deste domingo, quase 24 horas após o gravíssimo acidente que vitimou cinco pessoas, uma das faixas da BR-277 sentido Ponta Grossa. A PRF ainda não informou ao certo quantos veículos estiveram envolvidos no acidente, este número só será divulgado no fim das operações. A Polícia Civil irá apurar as causas do acidente.

