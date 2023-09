A Polícia Rodoviária Federal liberou, na tarde deste domingo, 24 horas após o gravíssimo que vitimou cinco pessoas, uma das faixas da BR-277 sentido Ponta Grossa. Há horas as equipes trabalham na retirada dos veículos envolvidos no engavetamento. A PRF ainda não informou ao certo quantos veículos estão envolvidos no acidente, este número só será divulgado no fim das operações. A tragédia na BR-277 será investigada pela Polícia Civil.

+Leia mais! Funcionários da Rumo, empresária e casal estão entre as vítimas do acidente

Já no sentido Curitiba a PRF informou que às 14h30 a pista foi completamente liberada.

Desvio

A PRF orienta os motoristas que não sigam ao local, a rota alternativa para o interior indicada é Araucária/Lapa/Porto Amazonas/Palmeira (BR-476, PR-427). Há equipes no trecho orientando os motoristas que seguem ao local para retornar para Curitiba, ou seguir pelo desvio sentido Araucária.

A maioria dos veículos que estavam na fila ontem foram retirados e retornaram, permanecem no local os envolvidos no acidente e os que por algum motivo não conseguem movimentar (bloqueados por sistema de rastreamento).

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança (Sesp), a identificação das vítimas está sendo feita a partir da coleta e confronto de digitais.

Limpeza no local do acidente segue. Foto: Reprodução/PRF.

11 feridos e 5 mortos

A Sesp informou ainda que Corpo de Bombeiros atendeu 16 feridos em estado moderado e grave que foram levados ao Hospital Evangélico e do Trabalhador, em Curitiba, e para a Santa Casa de Palmeira.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas e responsáveis pelo acidente.

Você já viu essas??

NOVIDADE! Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? VÍDEO AMEAÇA!! Tradicional mercearia de Curitiba tem que lidar com cada uma…