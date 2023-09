Carro passa dos 100 km/h em trecho da BR-277 com limite de 60 km/h

Na tarde desta segunda-feira (4), um medidor de velocidade que fica na região do bairro Orleans, em Curitiba, flagrou uma Fiat Strada passando a 105 km/h em um trecho da BR-277 que tem limite de velocidade de 60 km/h.

A falta de cuidado de alguns motoristas é apontada constantemente pelo equipamento que mostra a velocidade que os veículos estão passando. Ele fica em uma curva na BR-277, na pista sentido Ponta Grossa.

A Strada não foi a única que desrespeitou o limite na tarde desta segunda. A Tribuna também capturou imagens de um Ford Ecosport passando a 101 km/h e de um caminhão que transporta maçã andando a 89 km/h.

O equipamento também detectou que um ônibus que faz o transporte particular de passageiros estava a 73 km/h, também ultrapassando o limite permitido.

Apesar do medidor não aplicar multas, é proibido circular acima da velocidade na via e, caso uma fiscalização esteja ocorrendo no trecho, os motoristas podem ser multados. De acordo com o Artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a penalidade muda conforme o limite excedido.

Por exemplo, se o motorista transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local em 20% ele estará cometendo uma infração média e poderá ser multado. Caso esteja a uma velocidade superior a 50% do que é permitido na via, o motorista estará cometendo uma infração gravíssima, com aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir.

