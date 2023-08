Shopping de Curitiba ganha nova loja de grupo gigante dos cosméticos francês

A L’Occitane au Brésil, marca franco-brasileira do Grupo L’Occitane, inaugurou uma nova loja no Shopping Curitiba, focada na experiência do consumidor. Na unidade, os clientes têm à disposição um espaço com pia, onde é possível testar os produtos. Até então, a marca estava presente no shopping no formato de quiosque.

LEIA MAIS – Região Metropolitana de Curitiba vê busca por imóveis maiores ‘explodir’; veja os mais desejados

A loja oferece todas as linhas da marca, que mistura a tradição francesa de criar cosméticos com ingredientes naturais brasileiros. Produtos para corpo e banho, perfumaria, cabelos, femininos e masculinos, estão disponíveis na nova unidade. Há diversas opções de kits de presentes ou lembranças, com estilos e preços variados.

LEIA AINDA – Tradicional panificadora de Curitiba terá nova loja em setembro

“A nossa ideia é demonstrar na prática os nossos produtos, para ajudar o público na hora da compra. Para as mãos, o cliente pode testar um esfoliante, um sabonete líquido em óleo, um creme de mão e óleo de cutícula, por exemplo. Ou ainda experimentar um finalizador nos cabelos e conhecer a nossa linha capilar”, detalham as proprietárias Isabel e Belisa Guelmann.

Você já viu essas??

APAGÃO!! Apagão? Moradores de bairros de Curitiba e diversas cidades do Brasil sem energia CUIDADO!!! Planta venenosa em calçada de Curitiba é um PERIGO!!! Passe longe! NOVIDADE!! Nova unidade de panificadora tradicional de Curitiba em setembro!!!