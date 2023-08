Tradicional panificadora de Curitiba terá nova loja em setembro

A panificadora Pantucci vai inaugurar sua quarta loja em Curitiba. A expectativa é que até o fim de setembro o novo comércio venha a ser inaugurado no bairro Jardim das Américas, na rua Capitão Leônidas Marques, número 268. A Pantucci já tem espaço no Pátio Bátel, no bairro Vista Alegre e Vila Izabel.

+Viu essa? Urso toma um “pacote” no zoológico de Curitiba; Greca fala sobre vídeo

Nas imagens divulgadas nas redes sociais da Pantucci, percebe-se que o local é grande e espaçoso, perfeito para aproveitar os diversos tipos de pães especiais e artesanais, todos produzidos com fermentos naturais. São dezenas de salgados e doces para apreciar no local ou mesmo reservar para festas e eventos.

Os bolos também chamam a atenção dos clientes, são preparados com carinho e muito amor para toda família.

Nova Pantucci em Curitiba

Será na Capitão Leônidas Marques, número 268. A rede tem outras lojas em Curitiba. Veja abaixo os endereços!

Vila Izabel

R. Ulisses Vieira, 146

Domingo à quinta, das 7h às 21h.

Sexta e Sábado, 7h às 22h.

99125-5917 (WhatsApp)

Vista Alegre

R. Antônio Grade, 620

Fone: (41) 2101-4645

Aberto diariamente das 7h às 21h.

99674-2434 (WhatsApp)

Pátio Batel

Av. do Batel, 1868

Fone: (41) 3020-3674

Aberto diariamente das 10h às 22h.

99886-0207 (WhatsApp)

Foto: Reprodução/Instagram/@pantuccipanificadora.

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal