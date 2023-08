O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, usou a rede social X (antigo Twitter) neste domingo (13) para comentar a queda de um urso no Zoológico de Curitiba. Greca postou o vídeo em que o Urso Andino, chamado Thorin, sofre o acidente.

De acordo com o prefeito, o momento foi filmado por um visitante do Zoo. No vídeo é possível ver Thorin subindo em uma árvore. Em determinado momento, o tronco quebra e o urso cai no chão.

Greca afirma que o animal é “irrequieto” e que estava brincando com a árvore. Sobre o estado de saúde do urso após a queda, o prefeito afirma: “Acabou caindo, mas felizmente passa bem”.

Assista ao vídeo:

#ZooDeCuritiba Nosso Urso Andino Thorin é irrequieto. Um visitante flagrou o que lhe aconteceu ao brincar com uma Arvore. Acabou caindo, mas felizmente passa bem. #VisiteZooCuritiba #ParqueDolguaçu pic.twitter.com/zdFhKG4ucG — Rafael Greca (@RafaelGreca) August 13, 2023

