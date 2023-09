Curitiba recebe, nos dias 09 e 10 de setembro, o Vag Nation Brasil 2023, no Bosque São Cristóvão, em Curitiba. VAG é a sigla para um grupo de marcas pertencente à Volkswagen (Vw), que inclui Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Seat, entre outros.

Grandes marcas do segmento de peças, personalização e oficinas de renome também estarão presentes os colecionadores e entusiastas dos carros do grupo VW (novos e antigos). A expectativa dos organizadores é que mais de que 500 carros participem desta edição.

O festival terá uma praça gastronômica com costela fogo de chão, do restaurante Bucaneiro; várias opções de como hambúrgueres, pastéis, porções e doces de restaurantes locais. Os visitantes também terão opções de chope artesanal com a Gauden Cervejaria, drinks e outras bebidas não alcoólicas.

Outra atração são as apresentações musicais. No sábado público poderá curtir os shows com as bandas Raimundeira, Tributo a Mamonas Assassinas e O’Brown. No domingo os shows serão da banda Dama de Paus, Djambi, Magnólia. O DJ Kombination estará presente nos dois dias do evento.

Divulgação/Vag Nation 2023 Divulgação/Vag Nation 2023 Divulgação/Vag Nation 2023 Divulgação/Vag Nation 2023

Vag Nation Brasil 2023

Datas: 09 e 10 de setembro

Local: Bosque São Cristóvão

Estacionamento para visitantes: Clube Mercês

Estacionamento para expositores: Rua Domingos Strapasson

Horário: das 10h às 22h

Ingressos:

Visitante – R$ 15,00 para 1 dia R$ 25,00 para 2 dias (outro valor na hora).

Expositor – R$140,00 para motorista e acompanhante (outro valor na hora).

Onde comprar: ingressos antecipados apenas para expositores pelo link oficial do evento.

Você já viu essas??

NOVIDADE! Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? VÍDEO AMEAÇA!! Tradicional mercearia de Curitiba tem que lidar com cada uma…