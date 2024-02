Robô feito em Curitiba conquista público de supermercado no Rio de Janeiro

Um vídeo do TikTok viralizou depois de um cliente mostrar como foi recebido no Supermarket Blue, da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, por um simpático robô que o conduziu até o produto que ele gostaria de comprar.

Com apenas quatro dias online, o vídeo foi visto por mais de 3,2 milhões de pessoas, registrando 365 mil curtidas. O robô é da Robios Go e fabricado em Curitiba pela Human Robotics, responsável pelo primeiro robô brasileiro de autoatendimento e telepresença.

O Robios foi projetado para interagir com humanos de forma autônoma e humanizada e realizar atendimentos, auxiliando na jornada de compra dentro de lojas e supermercados.

Sua tecnologia incorpora um “rosto” com expressões programadas, como piscar e sorrir, criando empatia e conquistando o público. Segundo Olivier Smadja, fundador e CEO da Human Robotics, o Robios Go auxilia os consumidores em sua jornada de compra, tornando sua experiência no estabelecimento inesquecível.

Além disso, quando o assunto é marketing, o robô desperta a curiosidade e direciona os consumidores para ofertas e produtos, atraindo a atenção para marcas anunciadoras. Ainda pode realizar pesquisas e abastecer o CRM do cliente (Sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente).

“Com uma abordagem amigável, os robôs estabelecem diálogos facilitadores, tornando o atendimento eficiente. As perguntas e respostas são geradas utilizando a inteligência artificial (IA)”, conta Olivier.

