O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), falou sobre a relação com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Ademar Traiano (PSD), e confirmou apoio ao deputado mesmo após ele ter confessado envolvimento com recebimento de propina.

A fala de Ratinho Junior foi dada para uma equipe de reportagem da RPC, durante um evento em Guaratuba, no litoral do Paraná, no sábado (16). Questionado sobre Traiano, o governador respondeu ao telejornal.

“O que eu posso falar do deputado Traiano como presidente [da Alep], como presidente ele nunca me pediu nada que não fosse republicano. Então, até agora, da minha relação com ele, pessoal, nunca fez nada errado”, disse o governador para o Boa Noite Paraná.

A equipe de reportagem também perguntou para Ratinho Junior sobre a solicitação do Ministério Público do Paraná (MPPR) para que o acordo fechado com Traiano a respeito da propina deixe de ser sigiloso.

Nessa situação, o governador afirmou que seria uma afronta opinar sobre o tema. “Seria uma afronta ao estado democrático de direito o governador ficar dando palpite num outro Poder. Eu não posso ficar dando palpite no Poder Legislativo, não devo ficar dando palpite no Poder Judiciário, como eu não quero que eles deem palpite no meu governo, ou no meu Poder, que é o Executivo. Então, a gente espera que as instituições trabalhem e possam de alguma maneira esclarecer tudo isso.”

Ratinho e Ademar Traiano fazem parte do mesmo partido político.

