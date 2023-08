Quadrilha responsável por roubos de cargas milionários é alvo de operação em Curitiba e na RMC

Uma associação criminosa, ligada a pelo menos oito roubos de cargas com prejuízo superior a R$ 2 milhões, é alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta quinta-feira (24). Os policiais estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã para cumprir 13 ordens judiciais contra integrantes do grupo.

LEIA MAIS – Acidente com biarticulado no Centro de Curitiba deixa trabalhador ferido; “Um milagre”

A ação, que busca cumprir cinco mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão, acontece simultaneamente em Curitiba, e em Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A operação conta com o apoio da Guarda Municipal de Pinhais.

VIU ESSA? Presidente da FAS manda GM “meter” medo em moradores de rua; Educadora foi ameaçada

“Apuramos que é uma quadrilha que atua há bastante tempo, inicialmente com roubos de cargas de cigarro e, posteriormente, com cargas de eletrônicos e eletrodomésticos, como geladeiras e máquinas de lavar”, afirma o delegado André Feltes.

Investigações

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início há oito meses. Os suspeitos já possuem histórico com roubos de cargas e outros crimes.

Esta é a segunda fase da operação. Na primeira, que aconteceu em junho deste ano, 17 pessoas foram presas e os policiais civis ainda apreenderam seis armas de fogo, dois bloqueadores de sinal, além de outros itens ligados aos roubos, incluindo celulares roubados.

Você já viu essas??

SAI DA FRENTE!! Churrascaria de Curitiba é invidadida por carro; Entregador escapa por um triz Saúde, bicho!! Faustão é diagnosticado com grave doença e precisa de transplante PERIGO?? Alimento comum na mesa do brasileiro tem lote com risco de INTOXICAÇÃO!