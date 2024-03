Quadrilha especializada em furto de cabos é presa em Curitiba

Seis homens foram presos na manhã deste sábado (02) por furto de cabos subterrâneos de telefonia, no bairro Butiatuvinha, em Curitiba. A ação dos criminosos prejudicou vários moradores da região, já que os serviços foram interrompidos.

Segundo a Polícia Civil, no momento das capturas, os homens se passavam por funcionários de uma empresa de telefonia na Rua José Culpi. Além das prisões, os policiais civis apreenderam quatro veículos e aproximadamente 900 metros de cabos furtados, de acordo com as primeiras medições.

+ Leia mais: Guarda Municipal frustra assalto em Curitiba, mata suspeito e prende o outro

A denúncia partiu de moradores que desconfiaram da ação dos “funcionários da empresa”, que chegavam a utilizar carros plotados para disfarçar a ação. “Os homens entravam em galerias pluviais para a prática do crime. O denunciante achou estranho e ligou para a Delegacia de Furtos e Roubos. A denúncia pode ser feita de maneira anônima pelo telefone (41) 3218-6100 ou 197 da Polícia Civil”, disse o delegado João Marcelo Renk.

