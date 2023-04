As primeiras intervenções viárias do Programa de Aumento de Velocidade e Capacidade do Inter 2, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), devem ocorrer na região da Avenida Arthur Bernardes, entre os bairros Vila Izabel e Santa Quitéria.

O edital do Lote 1, no valor de R$ 90,6 milhões, foi publicado nesta quinta-feira (30) e contempla execuções de terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação, sinalização vertical e horizontal, paisagismo, semaforização, iluminação, rede de distribuição aérea e de fibra ótica, para infraestrutura cicloviária e faixas exclusivas e preferenciais de transporte coletivo.

No total, 14 mil metros de ruas serão impactados pelas obras. A vencedora terá prazo de 540 dias para execução do trabalho.

Empresas ou consórcios deverão apresentar as propostas até o dia 17 de maio de 2023, no Serviço de Protocolo da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Rua Emílio de Menezes, 450, São Francisco, Curitiba). Os envelopes com proposta de valor e documentação serão recebidos até às 9 horas. A abertura está marcada para às 9h30 do mesmo dia, em sessão pública no mesmo local.

Prefeitura publica edital para obras de infra viária do Projeto Inter 2.

Mobilidade

Formado por sete lotes de obras, o Projeto Inter 2 vai requalificar mais de 38 km de percurso do Inter 2 e do Interbairros II, com impacto em 28 bairros da capital.

As obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba e têm financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). São US$ 106,7 milhões em recursos para obras de requalificação do itinerário de linhas de alto carregamento de passageiros da cidade, com atendimento de 181 mil usuários/dia.

Além da obra do Lote 1, estão em processo licitatório a nova estação do Inter 2, no modelo protótipo, para abertura de envelopes no dia 25 de abril de 2023.