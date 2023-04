Com a venda de ingressos iniciada na última terça-feira (28), o Show Amigos, que reúne Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano promete estádio lotado no próximo dia 12 de agosto. Alguns setores tiveram todos os ingressos vendidos em minutos, o que deixa a organização com a certeza de que o Estádio do Athletico Paranaense terá participação maciça dos curitibanos.

Os setores Mesas Diamante, Ouro e Prata, além dos camarotes, já foram todos vendidos. O público ainda consegue adquirir ingressos a partir de R$ 120 pelo site Guichê Live ou direto na bilheteria oficial, que fica no Hard Rock Cafe Curitiba, no Batel.

Além de Curitiba, a turnê passará por Cuiabá (3 de junho) e São Paulo (2 de dezembro). As capitais serão as primeiras paradas de uma verdadeira comitiva de emoções. Em breve novas praças serão anunciadas.

Batizada de “AMIGOS 2023 – DE VOLTA À ESTRADA“, a turnê que reúne novamente os cinco maiores nomes da música sertaneja brasileira encerra um ciclo que teve início ainda nos anos 1990. Na capital paranaense, a produção e realização são da Peeb, Live Talentos, Talismã Music e RW7 Production & Entertainment.

Os ingressos

– Mesa Diamante (mesa de 04 lugares): R$ 3.200,00 – ESGOTADO

– Mesa Ouro (mesa de 04 lugares): R$ 2.400,00 – ESGOTADO

– Mesa Prata (mesa de 04 lugares): R$ 2.000,00 – ESGOTADO

Pista Premium

Ingresso Inteira: Lote 1 – R$ 300,00

Lote 1 – R$ 300,00 Ingresso Meia: Lote 1 – R$ 150,00

Cadeira Inferior

Ingresso Inteira: Lote 1 – R$ 380,00

Lote 1 – R$ 380,00 Ingresso Meia: Lote 1 – R$ 190,00

Cadeira Superior

Ingresso Inteira: Lote 1 – R$ 180,00

Lote 1 – R$ 180,00 Ingresso Meia: Lote 1 – R$ 90,00

Lote 1 – R$ 90,00 Camarotes: R$ 800,00 – ESGOTADO

Área VIP

Ingresso Inteira : R$ 1.000,00

: R$ 1.000,00 Ingresso Meia: R$ 500,00

BENEFÍCIO DE MEIA-ENTRADA:

descontos promocionais (exceto mesa fechada e camarote)

– Vacinado Covid (somente titular, com apresentação no app ou carteirinha)

– Sócio Furacão (para o titular e 1 acompanhante, mediante carteirinha)

– SOS4Patas/PR – Doação 1kg de Ração (para o titular e 1 acompanhante)

– Padrinhos Curitiba Cult (para o titular e 1 acompanhante, mediante carteirinha)

– Clube Gazeta do Povo (para o titular e 1 acompanhante, mediante carteirinha)

– Associados OAB/PR e Funcionários CAA/PR (para o titular e 1 acompanhante, mediante carteirinha funcional)

– Doador de Sangue, Professor, Portador de Câncer

– Idoso

– Estudante

– PCD-PNE