Céu nublado e sem chuva. Assim deve estar Curitiba na hora da virada, com temperatura na casa dos 17ºC. O réveillon na capital dos paranaenses promete ser mais fresco que os últimos dias de 2023, quando a temperatura máxima facilmente passava dos 30ºC. Não há alerta de temporal e o tempo promete ficar estável nos primeiros dias de 2024.

Segundo o Simepar, este último dia do ano não tem previsão de tempo severo. Pode ocorrer alguma variação de nebulosidade, especialmente a partir do setor leste do Paraná, com ventos e alguma umidade do mar. A chuva deve retornar apenas na terça e quarta-feira.

Curitiba entra numa constância do tempo. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, janeiro começa com temperatura entre os 17 e 25ºC de máxima.

Previsão do tempo para o Litoral

Quem estiver passando a virada de ano em Guaratuba, por exemplo, pode esperar por chuva na hora da virada. Segundo o Simepar, neste domingo pode chover o dia todo, inclusive na hora do Réveillon. A previsão do tempo para Guaratuba indica um acumulado de 15 mm neste último dia do ano. O negócio é se preparar para começar o ano com um belo banho de chuva!

