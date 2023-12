O que era para ser uma confraternização, virou confusão e terminou com a prisão do prefeito de Contenda, Região Metropolitana de Curitiba, Antonio Adamir Digner, conhecido como Mostarda. A detenção foi domingo (03), no gramado do Estádio do Lagoa, por desacato e resistência, segundo a Polícia Militar (PM). O prefeito foi liberado da delegacia, após pagamento de fiança de R$ 5 mil.

A briga generalizada entre os jogadores ocorreu na final da Copa Bosch de futebol amador. Segundo relatos, várias discussões foram registradas também do lado de fora do estádio. Diante disso, a polícia teria sido chamada para intervir e solicitado a interrupção da partida e a agilidade na premiação. A partir desse pedido, o prefeito teria se irritado e entrado no gramado.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, Mostarda aparece reagindo à abordagem das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) da Polícia Militar. Em nota, a PM informou que o prefeito foi autuado em flagrante por desacato e resistência.

“Durante a ação policial, o Sr. Antônio Adamir Digner, prefeito de Contenda, interveio na atuação dos militares estaduais que continham a rixa, o que resultou com o seu encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por desacato e resistência, sendo liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, comunicou a PM, em nota.

“Ação desmedida e truculenta”

Já a prefeitura de Contenda condenou a ação da PM nas redes sociais, relatando que a atividade foi desmedida e truculenta. “É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Contenda se manifesta diante dos lamentáveis eventos ocorridos durante a premiação da Copa Bosch. A ação policial desmedida e truculenta que culminou na detenção do prefeito Antônio Adamir Digner é repudiada veemente por esta administração. Manifestamos nossa solidariedade às demais vítimas da comunidade que, de maneira injusta, foram alvos de violência policial, muitas delas sofrendo ferimentos. A atuação da polícia, que deveria garantir a segurança, revelou-se desproporcional e inaceitável”, diz a nota.

Ainda de acordo com a nota da prefeitura, providências serão tomadas para esclarecer os fatos. “Ressaltamos que colaboraremos integralmente com as investigações para assegurar que a justiça seja feita. Reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar da população de Contenda, repudiando qualquer ato que coloque em risco a harmonia e a paz em nosso município”, completou a administração municipal.

