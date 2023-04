Litoral do Paraná

Foi emitida na quarta-feira (26) a licença ambiental prévia para a construção da Ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná. A licença, concedida pelo Instituto Água e Terra (IAT), autoriza o Consórcio Nova Ponte, vencedor da licitação pública, a iniciar os projetos básico e executivo de engenharia. A construção da ponte, no entanto, só poderá ser iniciada quando o IAT emitir a licença de instalação.

Para isso, o consórcio terá que apresentar, além dos projetos básico e executivo, o plano de controle ambiental, o memorial descritivo da implantação e o cronograma de obras. A licença prévia também especifica os cuidados necessários com ruídos, destinação de resíduos, supressão vegetal e controle da flora e da fauna. A previsão é que em até seis meses o projeto seja analisado e a licença de instalação seja concedida.

A partir daí, a obra pode começar, o que deve acontecer no segundo semestre desse ano. O prazo para a execução é de 24 meses e, portanto, o empreendimento deve ser concluído no final de 2025. A ponte, que vai ligar Guaratuba ao município de Matinhos, vem sendo aguardada pela população há cerca de quatro décadas. Atualmente, a única conexão entre os dois municípios é pelo ferry-boat. O investimento do estado para viabilizar a obra é de R$ 386,9 milhões.

