53,2% de um grupo composto por 810 eleitores de Curitiba não aprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e consideram que a gestão do petista tem sido ruim ou péssima. Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas com 810 eleitores da capital do Paraná entre os dias 22 e 26 de abril. O grau de confiança da pesquisa, que é a possibilidade de os números representarem com fidelidade o sentimento da população da cidade, é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os entrevistados foram estimulados a responderem à pergunta “a administração do Presidente Lula está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima?”. Segundo a Paraná Pesquisas, 9,1% dos entrevistados responderam que o governo do petista é ótimo. Outros 22,6% consideraram a gestão como boa. Para 21,4%, o terceiro governo Lula tem sido regular. 11% avaliaram o governo federal como ruim, e para 33,8% a gestão foi considerada péssima. 2,1% não souberam responder ou não opinaram.

Quando a pergunta foi “de uma maneira geral, o(a) Sr(a) diria que aprova ou desaprova a administração do Presidente Lula, até o momento?”, 42,7% demonstraram aprovação. A maioria, 53,2%, desaprovam o governo do PT nesses quatro primeiros meses de mandato. Outros 4,1% não souberam responder ou não quiseram opinar.

