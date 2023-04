O governador Ratinho Jr e o prefeito de Curitiba Rafael Greca (PSD) têm, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, aprovação da maioria de um grupo de 810 eleitores de Curitiba, ouvidos entre os dias 22 e 26 de abril. O grau de confiança da pesquisa, que é a possibilidade de os números representarem com fidelidade o sentimento da população da cidade, é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

+Leia mais! Pesquisa em Curitiba indica que 53,2% desaprovam gestão de Lula; Vote na enquete!

O levantamento perguntou aos eleitores de Curitiba quais eram as avaliações para os governos de Ratinho Jr e de Rafael Greca. Em Curitiba, o prefeito Rafael Greca (PSD) teve sua gestão aprovada por 65,2% da população. Outros 31,5% dos curitibanos desaprovam o governo de Greca, enquanto 3,3% dos pesquisados não respondeu ou preferiu não opinar.

Para 13% dos entrevistados, a gestão de Greca à frente da Prefeitura de Curitiba tem sido ótima, enquanto outros 36,3% avaliaram o governo municipal como bom. 30,9% dos curitibanos ouvidos na pesquisa consideraram a condução da Prefeitura da capital como regular, enquanto 7,9% acham o governo ruim e 10,4% péssimo. 1,6% dos entrevistados não souberam responder ou não quiseram opinar.

70% dos entrevistados aprovam governo de Ratinho Junior

Já o governo do Paraná vem sendo aprovado por 70% dos entrevistados na pesquisa. Outros 26,4% dos curitibanos desaprovam o governo de Carlos Massa Ratinho Junior (PSD). A gestão dele foi considerada ótima por 17,2% dos eleitores ouvidos na pesquisa, e boa por outros 41,4%. Para 22,5%, o governo de Ratinho Junior está sendo regular, enquanto 16,9% classificaram a gestão como ruim ou péssima. 2,1% dos eleitores entrevistados não responderam ou não souberam opinar.

Aprova ou desaprova a gestão de Ratinho Jr até o momento?

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!