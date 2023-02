A Polícia Civil do Paraná divulgou mais detalhes do caso da morte do jovem Vinicius de Paula, que morreu no dia 21 de fevereiro após se envolver em uma briga num bar do Xaxim, em Curitiba. Vinicius levou um soco, bateu a cabeça no chão e chegou a ter uma parada cardiorrespiratória . Ele foi levado em estado grave para o hospital, mas não resistiu e morreu na quinta-feira (23).

Nesta segunda-feira (27) a Polícia Civil apreendeu tacos de beisebol, uma pequena quantidade de drogas e 11 celulares no bar onde a briga aconteceu, durante o cumprimento de mandados de busca a apreensão. O dono do estabelecimento, Emerson Mota, foi preso na sexta-feira (24) logo após prestar depoimento para a polícia.

Emerson Mota foi apontado como a pessoa que deu o soco, que acabou provocando a morte do jovem. A participação de uma segunda pessoa na agressão foi levantada por testemunhas.

No sábado, policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do suspeito e no bar onde ocorreu o crime. A primeira pessoa a ser presa foi o músico Wendel Lemes, de 33 anos. Ele foi detido em flagrante pela Polícia Militar, encaminhado à delegacia e liberado após decisão judicial.

Segundo a polícia, Emerson se apresentou, voluntariamente, para falar sobre a briga que resultou na morte de Vinicius de Paula. Após ser ouvido em interrogatório foi dado voz de prisão ao empresário. Testemunhas afirmaram que Emerson foi o responsável pelo soco em Vinicius. A prisão é preventiva e tem prazo indeterminado. A polícia acredita que o empresário tenha sido o principal agressor.

Com o envolvimento de Mota na briga, a polícia informou que um novo depoimento do músico Wendel Lemes deve ser agendado.

Entenda o caso

De acordo com testemunhas que acompanharam a situação, uma discussão começou no estacionamento do bar Mr. Boss na madrugada da última terça-feira, durante o carnaval. Um dos músicos, de 33 anos, teria discutido com a namorada no lado de fora. Clientes que viram a discussão decidiram intervir. Ao levar um soco, Vinicius de Paula Souza bateu a cabeça no chão e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória.

Na quinta-feira (23), a vítima teve a morte cerebral confirmada após internamento no Hospital Cajuru. O corpo de Vinicius segue no Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

