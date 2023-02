Em depoimento prestado à Polícia Civil, testemunhas afirmaram que uma segunda pessoa participou da agressão na última terça-feira (21), que terminou com a morte de Vinicius de Paula Souza, de 25 anos, nesta quinta-feira (23). Os trechos do depoimento foram exibidos pelo Bom Dia Paraná, da RPC, nesta sexta-feira. Vinicius foi apartar uma briga de um casal e acabou levando um soco que o derrubou. Na queda, ele bateu a cabeça e chegou a ficar dias internado no Hospital Cajuru com traumatismo craniano, mas teve a morte cerebral confirmada nesta quinta-feira.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o cantor e músico Wendel Lemes, de 33 anos, afirmou que estava “discutindo com a namorada e que indivíduos o agrediram pelas costas, ele então se virou e viu indivíduos pegando uma garrafa e vindo em sua direção e que deu uma cotovelada que fez essa pessoa cair”, diz o boletim de ocorrência revelado pelo Bom Dia Paraná. Wendel Lemes foi foi preso em flagrante na noite do crime e autuado por lesão corporal de natureza grave.

Segundo elemento na cena no crime

Em outro trecho do boletim de ocorrência policiais militares disseram ter conversado com outras três testemunhas: dois primos e um amigo de da vítima fatal. Estas testemunhas detalharam o caso e colocaram mais um agressor na cena do crime.

Um dos policiais militares ouvidos após o caso confirmou um segundo elemento. “Segundo os primos o soco que derrubou foi o do cara do carro. Na verdade os dois agrediram, mas o que derrubou foi o soco do outro que não foi conduzido”, disse o Policial no depoimento revelado pela RPC.

O delegado responsável pela investigação caso não quis falar sobre o caso.

“Naquele momento ele foi fiel aos princípios éticos e morais que ele acreditava, ele morreu defendendo uma mulher. Então que a voz dele permaneça e seja sempre ouvida. É por isso que eu vou lutar”, disse Bárbara Ferrassioli, advogada da família de Vinícius.

O bar Mr. Boss informou, em nota, que prestará toda a assistência necessária aos familiares e à vítima, ressaltando que lamentam o ocorrido.

A reportagem não conseguiu contato com a devesa de Wendel Lemes.

Vítima foi socorrida e segue em estado grave após o soco. Foto: Reprodução/RPC

Entenda a agressão

De acordo com testemunhas que acompanharam a situação, uma discussão começou no estacionamento do Mr. Boss. Um dos músicos, de 33 anos, teria discutido com a namorada no lado de fora. Clientes que viram a discussão decidiram intervir. O músico acabou acertando um soco em Vinicius de Paula Souza que caiu e, ao bater a cabeça no chão, teve uma parada cardiorrespiratória. Bombeiros ficaram por cerca de uma hora no trabalho de reanimação. Ele então foi levado ao Hospital Cajuru, onde morreu dois dias depois.

