A rede norte-americana de frango frito e sanduíches KFC encerou sua operação no Park Shopping Boulevard, em Curitiba. O motivo seria a falta de pagamento do aluguel e também débitos nas contas de luz e água. As dívidas com o shopping somam cerca de R$ 10 mil.

LEIA TAMBÉM:

>> Homem agredido por músico em bar de Curitiba tem morte cerebral confirmada

>> Fala de Bruna Griphao no BBB 23 enfurece biomédicos do Paraná

A rede fast food recebeu uma ação de despejo judicial por não cumprimento de suas obrigações comerciais junto ao shopping. A franquia da rede de alimentos norte-americana ocupava uma das lojas da praça de alimentação desde a inauguração do shopping, em dezembro de 2021.

Veja que incrível