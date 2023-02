Um segundo suspeito de participar da morte de Vinicius de Paula, foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira (24). Emerson Mota, dono do estabelecimento Mr.Boss, no bairro Xaxim, em Curitiba, foi detido no Centro de Triagem da capital paranaense logo após prestar depoimento para a Polícia. A participação de uma segunda pessoa na agressão foi levantada por testemunhas na última sexta-feira.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), Emerson se apresentou para falar sobre a briga que resultou na morte de Vinicius de Paula. Após ser ouvido em interrogatório foi dado voz de prisão ao empresário. Testemunhas afirmaram que Emerson foi o responsável pelo soco em Vinicius. A prisão é preventiva e não tem prazo para durar.

Bar onde ocorreu a agressão que terminou na morte de Vinicius de Paula Souza fica no Xaxim, em Curitiba. Foto: Reprodução/RPC.

Neste sábado (25), policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do suspeito e no bar onde ocorreu o crime. A primeira pessoa a ser presa foi o músico Wendel Lemes, de 33 anos. Ele foi detido em flagrante pela Polícia Militar, encaminhado à delegacia da PCPR e liberado após decisão judicial.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do dono do bar nem com a defesa do músico.

Vinicius não resistiu aos ferimentos causados pela agressão em um bar de Curitiba. Foto: Reprodução.

De acordo com testemunhas que acompanharam a situação, uma discussão começou no estacionamento do Mr. Boss na madrugada da última terça-feira, durante o carnaval. Um dos músicos, de 33 anos, teria discutido com a namorada no lado de fora. Clientes que viram a discussão decidiram intervir. Ao levar um soco, Vinicius de Paula Souza bateu a cabeça no chão e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória.

Na quinta-feira (23), a vítima teve a morte cerebral confirmada após internamento no Hospital Cajuru. O corpo de Vinicius segue no Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba e ainda não foi confirmada a data da cerimônia de cremação.

