A noite de domingo (26) foi violenta no bairro Cajuru, em Curitiba. Uma câmera de segurança gravou o exato momento em que dois homens são baleados na Rua Nhundiaquara. A Polícia Civil investiga o motivo da ocorrência que causou pânico em frente a uma distribuidora de bebidas.

Tudo ocorreu perto das 22 horas de domingo, quando dois homens conversam e entram em um veículo Ford Fiesta preto com copos de bebida. Poucos segundos depois, dois atiradores aparecem e começam a atirar sem dó.

Fuga “debaixo de bala”

Com uma “chuva de balas”, o motorista conseguiu abrir a porta e fugir, mas os atiradores ao perceberam a fuga, correm atrás dele. Quanto ao homem que estava no banco do passageiro, ele consegue sair do carro. Posteriormente foi socorrido até a UPA do Cajuru, e depois transferido ao Hospital Cajuru.

Não se tem informação sobre o estado de saúde dos dois homens. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.

Crime brutal foi flagrado por câmera de segurança em Curitiba. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

